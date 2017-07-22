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Дальнее зарубежье 22.07.2017 15:51

Пресс-секретарь Белого дома Спайсер не знал заранее о назначении нового директора по коммуникациям, спонтанно принял решение об отставке - СМИ

Решение президента США Дональда Трампа назначить своего друга - финансиста Энтони Скарамуччи - директором по коммуникациям, было принято очень быстро и стало полным сюрпризом для представителя Белого дома Шона Спайсера, пишет издание "Политико".

По его информации, даже многие близкие соратники Д.Трампа, в том числе руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас, не знали заранее об этих планах президента.

"Политико" отмечает, что в четверг Ш.Спайсер не был в курсе, что Д.Трамп готовится ко встрече с Э.Скарамуччи. Уже в пятницу стало известно о назначении нового директора по коммуникациям, после чего Ш.Спайсер сразу заявил, что намерен покинуть свой пост, так как был раздражен таким поворотом событий. Как сообщалось, он проработает на посту пресс-секретаря Белого дома до конца августа.

При этом в окружении Д.Трампа не исключают, что, несмотря на скорость, с которой развивались эти события, назначение Э.Скарамуччи вполне может быть тщательно обдуманным шагом.

"Один из советников, часто общающийся с Д.Трампом, сказал, что был удивлен тем, что президент выглядел совершенно спокойным, как будто у него уже давно созрел этот план (назначить Э.Скарамуччи - ИФ), но при этом не хотел рассказывать о нем большому числу людей", - пишет "Политико".

По данным издания, Ш.Спайсер получал удовольствие от той части своей работы в Белом доме, которая не связана с проведением брифингов, на которых ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы враждебно настроенных в отношении Д.Трампа журналистов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]