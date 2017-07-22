Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ

Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в Университет кооперации в Баку, сообщает местные СМИ.

«Пострадавшие были доставлены в Токсикологический центр»,- отмечают СМИ.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожар произошел в результате короткого замыкания на линиях электропередачи.

Возгорание произошло во время проведения вступительных экзаменов в вузы Азербайджана.

В свою очередь, Государственный центр по экзаменам отмечает, что несмотря на то, что угрозы перехода огня в здание, где проводились экзамены, не было, было принято решение об эвакуации абитуриентов.

«Абитуриентам будут созданы условия для повторных экзаменов»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде