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Происшествия 22.07.2017 16:02

Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ

Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в Университет кооперации в Баку, сообщает местные СМИ.

«Пострадавшие были доставлены в Токсикологический центр»,- отмечают СМИ.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожар произошел в результате короткого замыкания на линиях электропередачи.

Возгорание произошло во время проведения вступительных экзаменов в вузы Азербайджана.

В свою очередь, Государственный центр по экзаменам отмечает, что несмотря на то, что угрозы перехода огня в здание, где проводились экзамены, не было, было принято решение об эвакуации абитуриентов.

«Абитуриентам будут созданы условия для повторных экзаменов»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УНИВЕРСИТЕТ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]