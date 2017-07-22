Греческий остров Кос восстанавливается после сильного землетрясения

Популярный среди туристов греческий остров Кос в субботу восстанавливается после произошедшего днем ранее землетрясения магнитудой 6,7, сообщают западные СМИ.

Сотни местных жителей и иностранных отдыхающих провели ночь вне помещений, опасаясь новых подземных толчков.

Главный порт острова, понесший урон от землетрясения, закрыт уже второй день, авиасообщение на Косе осуществляется с перебоями.

Тем не менее, ситуация нормализируется. Так, движение паромов постепенно возобновляется. Для этого используется другой, менее крупный, порт на острове.

"Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Проблемы с инфраструктурой решаются", - сказал мэр города Кос Георгиос Киритсис.

В пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от Коса.

Двое погибших - швед и турок - расстались с жизнью, когда в ночном клубе из-за подземных толчков обрушилась стена.