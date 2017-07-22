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Дальнее зарубежье 22.07.2017 16:30

Греческий остров Кос восстанавливается после сильного землетрясения

Популярный среди туристов греческий остров Кос в субботу восстанавливается после произошедшего днем ранее землетрясения магнитудой 6,7, сообщают западные СМИ.

Сотни местных жителей и иностранных отдыхающих провели ночь вне помещений, опасаясь новых подземных толчков.

Главный порт острова, понесший урон от землетрясения, закрыт уже второй день, авиасообщение на Косе осуществляется с перебоями.

Тем не менее, ситуация нормализируется. Так, движение паромов постепенно возобновляется. Для этого используется другой, менее крупный, порт на острове.

"Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Проблемы с инфраструктурой решаются", - сказал мэр города Кос Георгиос Киритсис.

В пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от Коса.

Двое погибших - швед и турок - расстались с жизнью, когда в ночном клубе из-за подземных толчков обрушилась стена.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ОСТРОВ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]