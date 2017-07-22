Трамп напоминает, что расследование в отношении связей его соратников с РФ пока не выявило преступлений

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в субботу своих противников за то, что они уже обсуждают вариант, при котором он помилует фигурантов "российского дела", хотя на данном этапе никто не признан виновным.

"В то время как все согласны, что у президента США есть полное право помиловать людей, почему об этом вспоминают сейчас, когда единственное установленное на данный момент преступление - это утечки информации, от которых мы страдаем? Фейковые новости", - написал он в "Твиттере".

В последние дни американские СМИ активно обсуждают возможность того, что Д.Трамп может помиловать фигурантов расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. При этом расследование этого вмешательства еще не завершено, и обвинения никому пока не предъявлены. В некоторых публикациях обсуждается и то, что Д.Трамп, если это потребуется, имеет законное право помиловать самого себя, хотя это и спровоцировало бы огромный политический скандал.