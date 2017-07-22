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Дальнее зарубежье 22.07.2017 17:55

Трамп полагает, что многие в США желают проведения расследований в отношении Хиллари Клинтон и Джеймса Коми

Многие граждане хотели бы, чтобы американские власти провели расследование в отношении экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и экс-главы ФБР Джеймса Коми, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Очень многие люди спрашивают, почему генпрокурор или спецпрокурор не расследуют многочисленные преступления Хиллари Клинтон или Коми. Как насчет 33 тыс. удаленных электронных писем?" - написал он в "Твиттере".

Таким образом, Д.Трамп намекнул, среди прочего, на скандал с использованием Х.Клинтон на посту госсекретаря в обход правил безопасности личной электронной почты для работы с секретными документами, а также - на признание уволенного им с поста директора ФБР Дж.Коми в организации утечек конфиденциальных данных в СМИ.

"А что насчет связей Клинтон с Россией, в том числе - насчет компании Подесты (экс-руководителя предвыборной кампании Х.Клинтон Джона Подесты - ИФ), сделки с ураном, "перезагрузки" отношений с Россией, выступлений в обмен на крупные гонорары и т.д", - отметил президент в "Твиттере".

Таким образом, он повторил часть обвинений в адрес семьи Клинтон, о которых часто упоминал в ходе предвыборной кампании. В частности, по мнению Д.Трампа, Х.Клинтон в бытность госсекретарем США допустила заключение сделки с РФ, в результате которого Россия получила контроль над примерно 20% урановой добычи в США.

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Тэги: США, ТРАМП, КЛИНТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]