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Дальнее зарубежье 22.07.2017 18:58

В Мосуле в ходе операций против ИГ задержали 26 иностранцев, в том числе россиян - СМИ

Сотрудники иракских служб безопасности задержали 26 иностранцев, в том числе россиян, в Мосуле по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки ИГ, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП)

Агентство отмечает со ссылкой на сотрудников иракской разведки и на следователей, что речь идет о двух мужчинах, восьми детях и 16 женщинах. Всех их перевезли в Багдад.

"Источники сообщают, что некоторые задержанные приехали в Ирак из Чечни. Женщины - из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и ФРГ", - пишет АП.

По данным собеседников агентства, женщины, чьи мужья присоединились к террористам, служили в службе обеспечения безопасности, сформированной ИГ. О двух мужчинах АП подробностей не приводит. Ожидается, что детей передадут властям стран их происхождения, а взрослым предъявят обвинения в терроризме.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]