Президент Молдавии осудил призыв парламента страны вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что принятая парламентариями республики декларация о российских миротворцах в Приднестровье связана с попыткой парламентского большинства понравиться Западу.
"Я думаю, что все понимают, что это просто политическая декларация парламентского большинства, кстати, которое не поддерживает большинство граждан Республики Молдова, сделана для того, чтобы попытаться сорвать ту положительную повестку дня, которая в последние месяцы сформировалась в наших двусторонних отношениях, а с другой стороны - еще одна попытка понравиться западным кураторам", - заявил И.Додон в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Я категорически осуждаю декларацию парламента. Я считаю, что такими действиями ... мы ничего не добьемся в решении приднестровской проблемы", - добавил он.
По словам президента, декларация "не имеет юридической силы, но имеет политическую значимость". "Я думаю, что брать всерьез, что будут после этого какие-то юридические эффекты, не стоит", - сказал И.Додон.
Молдавский парламент на минувшей неделе принял заявление, в котором потребовал вывода российских войск с территории Молдавии. В документе также содержится призыв к международным организациям и посредникам в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию "инициировать политические дискуссии относительно превращения миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом".
бп
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