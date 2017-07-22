В палате представителей США опубликовали законопроект о дополнительных санкциях против РФ, голосование намечено на вторник

Члены палаты представителей США завершили работу над законопроектом о дополнительных санкциях против РФ и опубликовали его на сайте конгресса накануне голосования.

Согласно расписанию на сайте, голосование состоится во вторник. Оно будет проходить по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты. Как отмечают американские СМИ, подобное делается, когда документ поддерживают представители обеих партий, и потому есть уверенность в его утверждении.

Помимо введения дополнительных ограничительных мер, законопроект в случае одобрения конгрессом и подписания президентом США Дональдом Трампом позволит конгрессу препятствовать инициативам администрации по внесению изменений в санкционную политику.

Документ, среди прочего, предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях, а также введения новых ограничений.