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Дальнее зарубежье 22.07.2017 20:42

В палате представителей США опубликовали законопроект о дополнительных санкциях против РФ, голосование намечено на вторник

Члены палаты представителей США завершили работу над законопроектом о дополнительных санкциях против РФ и опубликовали его на сайте конгресса накануне голосования.

Согласно расписанию на сайте, голосование состоится во вторник. Оно будет проходить по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты. Как отмечают американские СМИ, подобное делается, когда документ поддерживают представители обеих партий, и потому есть уверенность в его утверждении.

Помимо введения дополнительных ограничительных мер, законопроект в случае одобрения конгрессом и подписания президентом США Дональдом Трампом позволит конгрессу препятствовать инициативам администрации по внесению изменений в санкционную политику.

Документ, среди прочего, предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях, а также введения новых ограничений.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]