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Регион 22.07.2017 21:26

Мороженое со вкусом Хванчкары и чурчхелы появилось в Тбилиси

В Тбилиси, где в эти дни температура воздуха достигает 40 градусов, жители города и гости грузинской столицы получили хороший сюрприз - появилось мороженое со вкусом полусладкого красного вина Хванчкара с добавлением десерта из виноградного сока и орехов (чурчхелы), приготовленное по таиландской технологии.

Новинку готовит одна местная компания, которая открылась в мае этого года, и предлагает потребителю 40 натуральных ингредиентов (фрукты, орехи), из которых можно сделать более 700 комбинаций различного мороженого. Его уникальность заключается в том, что потребитель сам выбирает ингредиенты для мороженого, после чего летнее лакомство готовят прямо на его глазах в течение нескольких минут.

Ингредиенты мороженого размельчаются на специальной установке, которая охлаждается до "минус" 30 градусов.

Как сообщил журналистам один из основателей компании Ника Чугошвили, он с партнерами заинтересовался таиландской технологией изготовления роллов из мороженого, после чего было решено создать продукт с оригинальным и абсолютно грузинским ароматом и вкусом - с вином Хванчкара и чурчхелой.

"К молочной смеси добавляется вино, затем это охлаждается в специальной установке, после чего роллы из мороженого подаются с нарезанной чурчхелой", - сказал он.

Грузинская компания также производит мороженое из ликера Бэйлис, со вкусом Мохито и других популярных коктейлей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, ЧУРЧХЕЛА, МОРОЖЕНОЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]