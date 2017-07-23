Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций СБ ООН в связи с обострением в Иерусалиме - источник

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН связи с напряженной обстановкой в Иерусалиме, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение последних событий в Иерусалиме состоится в понедельник в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторами встречи выступили Египет, Швеция и Франция.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля значительно усилила меры безопасности в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Там сохраняется напряженная обстановка, возможны беспорядки.