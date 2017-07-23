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Дальнее зарубежье 23.07.2017 09:00

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций СБ ООН в связи с обострением в Иерусалиме - источник

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН связи с напряженной обстановкой в Иерусалиме, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение последних событий в Иерусалиме состоится в понедельник в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторами встречи выступили Египет, Швеция и Франция.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля значительно усилила меры безопасности в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Там сохраняется напряженная обстановка, возможны беспорядки.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ИЕРУСАЛИМ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]