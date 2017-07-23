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СНГ 23.07.2017 09:26

В Кремле негативно относятся к согласованным в палате представителей США новым санкциям против РФ - Си-Эн-Эн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к согласованному палатой представителей США законопроекту, предусматривающему дополнительные санкции против РФ, передает в субботу Си-Эн-Эн.

"Очень негативно", - ответил Д.Песков на просьбу телеканала прокомментировать, как он отнесся к данной инициативе.

Как сообщалось, голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]