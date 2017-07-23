В Кремле негативно относятся к согласованным в палате представителей США новым санкциям против РФ - Си-Эн-Эн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к согласованному палатой представителей США законопроекту, предусматривающему дополнительные санкции против РФ, передает в субботу Си-Эн-Эн.

"Очень негативно", - ответил Д.Песков на просьбу телеканала прокомментировать, как он отнесся к данной инициативе.

Как сообщалось, голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.