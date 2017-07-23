В Кремле негативно относятся к согласованным в палате представителей США новым санкциям против РФ - Си-Эн-Эн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к согласованному палатой представителей США законопроекту, предусматривающему дополнительные санкции против РФ, передает в субботу Си-Эн-Эн.
"Очень негативно", - ответил Д.Песков на просьбу телеканала прокомментировать, как он отнесся к данной инициативе.
Как сообщалось, голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.
Армения обстреливала позиции азербайджанских военных их крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»
Алиев и Путин обсудили урегулирование карабахского конфликта
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»