"Ближневосточный квартет" встревожен обстановкой в Иерусалиме

Представители "ближневосточного квартета" из России, США, Евросоюза и ООН глубоко обеспокоены эскалацией напряженности и столкновений, происходящих в Старом городе Иерусалима и вокруг него, говорится в совместном заявлении "четверки", опубликованном вечером в субботу.

"Они (представители - ИФ) решительно осуждают террористические акты, выражают свое сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей, вызванной насилием, и надеются на скорейшее выздоровление раненых", - отмечается в документе "квартета", распространенном в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой.

Отмечая особую чувствительность, связанную со святыми местами в Иерусалиме, и необходимость обеспечения безопасности, представители "четверки" призывают стороны "проявить максимальную сдержанность, избегать провокационных действий и работать в направлении деэскалации ситуации".

В коммюнике приветствуются заверения премьер-министра Израиля в том, что будет обеспечен статус-кво на святых местах в Иерусалиме.

Представители "ближневосточного квартета" призвали Израиль и Иорданию работать вместе, чтобы поддержать статус-кво, и отметили "особую роль Хашимитского королевства", признанную в его мирном договоре с Израилем.

"Ближневосточный квартет" вновь заявляет, что насилие нагнетает еще большее недоверие и "принципиально несовместимо с мирным разрешением израильско-палестинского конфликта".