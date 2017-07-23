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Дальнее зарубежье 23.07.2017 10:22

Пентагон признал, что власти Сирии не применяли химоружие в последнее время

С апреля 2017 года режим президента Сирии Башара Асада не использовал химическое оружие в ходе боевых действий, признал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Мне хочется думать, что Асад получил четкий и громкий сигнал, что применение химического орудия недопустимо, поскольку его использование против собственного народа будет иметь серьезные последствия. Время покажет, с того дня он его не применял", - заявил генерал, выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

Под "тем днем" он имел в виду ракетный удар, нанесенный США по сирийской авиабазе в апреле в ответ на то, что, по мнению Вашингтона, правительственные войска Сирии якобы применили химические боеприпасы в Хан-Шейхуне провинции Идлиб.

Сирийская сторона решительно отвергла эти обвинения, назвав их провокацией.

Вместе с тем, в июне текущего года сирийская оппозиция заявила, что правительственные войска якобы применили хлор, а германское издание "Вельт" со ссылкой на источники в оппозиционных силах обвинила режим Б.Асада в использовании химических боеприпасов в июле.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из крупных населенных пунктов страны, чтобы затем обвинить в этом власти Сирии.

"Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил", - сказала она.

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Тэги: США, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]