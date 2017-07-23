Пентагон признал, что власти Сирии не применяли химоружие в последнее время

С апреля 2017 года режим президента Сирии Башара Асада не использовал химическое оружие в ходе боевых действий, признал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
"Мне хочется думать, что Асад получил четкий и громкий сигнал, что применение химического орудия недопустимо, поскольку его использование против собственного народа будет иметь серьезные последствия. Время покажет, с того дня он его не применял", - заявил генерал, выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).
Под "тем днем" он имел в виду ракетный удар, нанесенный США по сирийской авиабазе в апреле в ответ на то, что, по мнению Вашингтона, правительственные войска Сирии якобы применили химические боеприпасы в Хан-Шейхуне провинции Идлиб.
Сирийская сторона решительно отвергла эти обвинения, назвав их провокацией.
Вместе с тем, в июне текущего года сирийская оппозиция заявила, что правительственные войска якобы применили хлор, а германское издание "Вельт" со ссылкой на источники в оппозиционных силах обвинила режим Б.Асада в использовании химических боеприпасов в июле.
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из крупных населенных пунктов страны, чтобы затем обвинить в этом власти Сирии.
"Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил", - сказала она.
МРК "Град Свияжск" прибыл в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря"
Армения обстреливала позиции азербайджанских военных их крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»