Пентагон признал, что власти Сирии не применяли химоружие в последнее время

С апреля 2017 года режим президента Сирии Башара Асада не использовал химическое оружие в ходе боевых действий, признал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Мне хочется думать, что Асад получил четкий и громкий сигнал, что применение химического орудия недопустимо, поскольку его использование против собственного народа будет иметь серьезные последствия. Время покажет, с того дня он его не применял", - заявил генерал, выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

Под "тем днем" он имел в виду ракетный удар, нанесенный США по сирийской авиабазе в апреле в ответ на то, что, по мнению Вашингтона, правительственные войска Сирии якобы применили химические боеприпасы в Хан-Шейхуне провинции Идлиб.

Сирийская сторона решительно отвергла эти обвинения, назвав их провокацией.

Вместе с тем, в июне текущего года сирийская оппозиция заявила, что правительственные войска якобы применили хлор, а германское издание "Вельт" со ссылкой на источники в оппозиционных силах обвинила режим Б.Асада в использовании химических боеприпасов в июле.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из крупных населенных пунктов страны, чтобы затем обвинить в этом власти Сирии.

"Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил", - сказала она.