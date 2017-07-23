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Дальнее зарубежье 23.07.2017 11:14

Пентагон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

Соединенные Штаты должны быть готовы к вооруженному конфликту с Северной Кореей, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции в городе Аспене (штат Колорадо).

"Многие называют военные меры "немыслимыми". Я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую войну, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, не является немыслимым использование военных мер в ответ на ядерные возможности Северной Кореи".

Генерал подчеркнул, что "немыслимым является позволить, чтобы ядерные ракеты поразили Денвер, Колорадо..., поэтому моя задача - использовать военные меры, чтобы не допустить этого".

Дж.Данфорд отметил, что "уже говорил об этом партнерам - как друзьям, так и противникам".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КНДР, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]