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СНГ 23.07.2017 12:34

Серийные поставки в войска РФ модернизированного "Ночного охотника" начнутся в 2018 г - главком ВКС

Модернизированный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" с двойным управлением начнет серийно поступать в войска с 2018 года, сообщил журналистам в воскресенье главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска", - сказал генерал в ходе авиасалона МАКС-2017.

По словам В.Бондарева, Ми-28НМ будет поступать во все строевые части армейской авиации. "Мы его будем брать во все авиационные части, потому что это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов", - подчеркнул главком ВКС России.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском начался 18 июля и сегодня завершает свою работу.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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