Свыше 100 самолетов и вертолетов получат ВКС РФ в будущем году

Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.
"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся", - сказал он в воскресенье журналистам на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018-2025 года, В.Бондарев подчеркнул, что "авиацию не обидели". "Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности", - сказал главком.
МРК "Град Свияжск" прибыл в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря"
Армения обстреливала позиции азербайджанских военных их крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»