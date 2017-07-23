Свыше 100 самолетов и вертолетов получат ВКС РФ в будущем году

Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся", - сказал он в воскресенье журналистам на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018-2025 года, В.Бондарев подчеркнул, что "авиацию не обидели". "Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности", - сказал главком.