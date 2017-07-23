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СНГ 23.07.2017 13:26

Самолет-амфибия упал в озеро в Иркутской области, погибших нет

СКР проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета-амфибии Л-4 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в воскресенье.

Предварительно установлено, что самолет с тремя людьми на борту во время посадки упал в озеро Медвежье.

"Воздушное судно совершало частный полет. На его борту находились пилот и два пассажира. По неустановленной причине во время захода на посадку произошло его падение в акваторию озера Медвежье", - говорится в сообщении.

Погибших в результате происшествия нет, на месте работает следственная группа, которая установит причину случившегося.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]