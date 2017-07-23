Самолет-амфибия упал в озеро в Иркутской области, погибших нет

СКР проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета-амфибии Л-4 в Иркутской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в воскресенье.

Предварительно установлено, что самолет с тремя людьми на борту во время посадки упал в озеро Медвежье.

"Воздушное судно совершало частный полет. На его борту находились пилот и два пассажира. По неустановленной причине во время захода на посадку произошло его падение в акваторию озера Медвежье", - говорится в сообщении.

Погибших в результате происшествия нет, на месте работает следственная группа, которая установит причину случившегося.