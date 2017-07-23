Один из адвокатов президента США Дональда Трампа сообщил, что в команде юристов президента не обсуждается вопрос о помиловании фигурантов "российского дела", передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Мы не рассматриваем этот вопрос, потому что это не является предметом обсуждений", - приводит агентство слова члена группы юристов Д.Трампа Джея Секулоу.
Накануне Трамп раскритиковал своих противников за то, что они уже обсуждают вариант, при котором он помилует фигурантов "российского дела", хотя на данном этапе никто не признан виновным.
"В то время как все согласны, что у президента США есть полное право помиловать людей, почему об этом вспоминают сейчас, когда единственное установленное на данный момент преступление - это утечки информации, от которых мы страдаем? Фейковые новости", - написал он в "Твиттере".
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