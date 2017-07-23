Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 23° 30° 25 Июл 23° 31° 26 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 23.07.2017 14:18

Вопрос о помиловании фигурантов "российского дела" не обсуждается - адвокат Трампа

Один из адвокатов президента США Дональда Трампа сообщил, что в команде юристов президента не обсуждается вопрос о помиловании фигурантов "российского дела", передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы не рассматриваем этот вопрос, потому что это не является предметом обсуждений", - приводит агентство слова члена группы юристов Д.Трампа Джея Секулоу.

Накануне Трамп раскритиковал своих противников за то, что они уже обсуждают вариант, при котором он помилует фигурантов "российского дела", хотя на данном этапе никто не признан виновным.

"В то время как все согласны, что у президента США есть полное право помиловать людей, почему об этом вспоминают сейчас, когда единственное установленное на данный момент преступление - это утечки информации, от которых мы страдаем? Фейковые новости", - написал он в "Твиттере".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, АДВОКАТ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си Трамп возмущен информацией о передаче экс-главой ФБР Коми секретных данных в СМИ США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]