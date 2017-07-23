Глава МККК прибыл в Йемен, охваченный эпидемией холеры

Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в воскресенье в Йемен, где продолжается беспрецедентная вспышка холеры, сообщается в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе МККК.

"Процент заболевших от общего числа населения страны пугающе высок, и их становится все больше", - говорится в документе.

Эксперты МККК считают, что количество предполагаемых случаев заболевания холерой как минимум удвоится к концу 2017 года и перевалит за 600 тыс., то есть заболеет один из каждых 45 жителей Йемена.

Президент МККК посетит Аден, Таиз и Сану в ходе 5-дневной поездки в страну и встретится с медицинскими сотрудниками, ведущими борьбу против этой смертельной болезни.

"Самое ужасное, что эта эпидемия представляет собой антропогенную гуманитарную катастрофу, которую можно было предотвратить. Она - прямое следствие конфликта, разрушившего гражданскую инфраструктуру и поставившего всю систему здравоохранения на колени", - приводятся в пресс-релизе слова П.Маурера.

"Вызывает негодование то, что люди терпят такие страдания, хотя этого вполне можно было избежать. Мир как будто не замечает, как перед ним начинает разыгрываться новая трагедия", - заявил президент МККК.

В пресс-релизе объясняется, что такое быстрое распространение холеры вызвано разрушением канализационных сетей и водоочистных сооружений по всей стране. Меньше 45% лечебных учреждений Йемена работают в полную силу, остальные функционируют частично, и система здравоохранения не может помочь всем, кому нужна медицинская помощь. А это значит, что другие болезни, например, малярию или лихорадку денге, не лечат, и от этого тоже умирают люди.

По словам П.Маурера, "новые случаи смерти можно предотвратить, но воюющие стороны должны ослабить ограничения и разрешить импорт лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, а также проявлять сдержанность при ведении войны".

В ходе визита в Йемен президент МККК обсудит гуманитарную ситуацию с местными жителями и официальными лицами, представляющими все стороны в конфликте, отмечается в сообщении организации.

С начала конфликта более 3 млн человек бежали из родных мест, более 20 млн по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.