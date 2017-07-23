Габриэль: дружба между немцами и турками - великое сокровище

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предпринял попытку убедить соотечественников турецкого происхождения, что напряжение в отношениях с Анкарой не направлено против них.

"Правительство хочет, чтобы вы знали, что дружба между немцами и турками - это великое сокровище", - говорится в статье З.Габриэля, опубликованной в газете "Bild".

Отмечается, что в ФРГ проживают 3,5 млн человек с турецкими корнями.

Ранее на этой неделе З.Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции в связи с недавними арестами Анкарой германских правозащитников.

По словам З.Габриэля, власти ФРГ пересмотрят основания гарантий, которые предоставляются германским предпринимателям для ведения экономической деятельности Турции. В частности, для них, вероятно, будут распространены рекомендации об избегании вложений в экономику Турции.