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Дальнее зарубежье 23.07.2017 15:28

Габриэль: дружба между немцами и турками - великое сокровище

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предпринял попытку убедить соотечественников турецкого происхождения, что напряжение в отношениях с Анкарой не направлено против них.

"Правительство хочет, чтобы вы знали, что дружба между немцами и турками - это великое сокровище", - говорится в статье З.Габриэля, опубликованной в газете "Bild".

Отмечается, что в ФРГ проживают 3,5 млн человек с турецкими корнями.

Ранее на этой неделе З.Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции в связи с недавними арестами Анкарой германских правозащитников.

По словам З.Габриэля, власти ФРГ пересмотрят основания гарантий, которые предоставляются германским предпринимателям для ведения экономической деятельности Турции. В частности, для них, вероятно, будут распространены рекомендации об избегании вложений в экономику Турции.

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Тэги: ФРГ, ТУРКИ, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]