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Дальнее зарубежье 23.07.2017 16:02

Министерский комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на нефтяном рынке, в том числе добычу в Ливии и Нигерии

Министерский комитет ОПЕК+ в понедельник обсудит ситуацию на мировом рынке, в том числе уровни добычи в Ливии и Нигерии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он не стал говорить об итогах обсуждения ситуации на техническом комитете, прошедшем в субботу, где присутствовали представители Ливии и Нигерии.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.

Позднее ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК договорились, что ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии, а также Индонезии, которая временно приостановила свое членство, и Ирана, которому было разрешено увеличить добычу) снизит добычу нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. При этом страны не-ОПЕК должны снизить свою добычу на 558 тыс. б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года, недавно оно было продлено до конца марта 2018 года.

Согласно отчету ОПЕК, в июне добыча в Ливии за месяц выросла на 17,5%, до 852 тыс. б/с, в Нигерии - почти на 6%, до 1,733 млн б/с, в Анголе - на 4%, до 1,668 млн б/с.

В результате добыча ОПЕК в июне составила 32,6 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше установленной квоты.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]