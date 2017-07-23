Россия в июле держит объем снижения нефтедобычи в 300 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК+

Россия в июле в среднем держит планку снижения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК в 300 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Это соответствует уровню договоренностей.

В июне Россия держала объем снижения чуть больше - порядка 305 тыс. б/с.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года.

Квота России - 300 тыс. б/с.

В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.