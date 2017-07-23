Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 23° 30° 25 Июл 23° 31° 26 Июл 24° 32°

СНГ 23.07.2017 16:50

Россия в июле держит объем снижения нефтедобычи в 300 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК+

Россия в июле в среднем держит планку снижения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК в 300 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Это соответствует уровню договоренностей.

В июне Россия держала объем снижения чуть больше - порядка 305 тыс. б/с.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года.

Квота России - 300 тыс. б/с.

В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча нефти в РФ в I полугодии 2017г - 272,285 млн т, на 0,9% выше 6 мес. 2016г РФ в июне удерживала добычу нефти на уровне 10,94 млн б/с, выполняя договоренности с ОПЕК Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак Транснефть подтверждает техническую возможность прокачки в Белоруссию 24 млн тонн нефти до конца года, график пока не менялся Мировые запасы нефти превышают средние 5-летние значения на 280-300 млн барр. - Новак Тюменские врачи будут лечить пациентов нефтью из Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]