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СНГ 23.07.2017 17:33

Спецпредставитель госдепа США призывает завершить как можно быстрее войну в Донбассе

Война в Донбассе должна быть завершена как можно скорее, заявляет специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker).

"Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в украинском Краматорске в воскресенье.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]