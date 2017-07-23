Спецпредставитель госдепа США призывает завершить как можно быстрее войну в Донбассе

Война в Донбассе должна быть завершена как можно скорее, заявляет специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker).

"Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в украинском Краматорске в воскресенье.