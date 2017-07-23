Израильские силовики устанавливают видеокамеры у входа на Храмовую гору - ТВ

Служба безопасности Израиля начала устанавливать камеры видеонаблюдения у входа на иерусалимскую Храмовую гору, сообщает израильское ТВ.

По его информации, установка камер видеонаблюдения началась утром в воскресенье.

Ранее сообщалось о беспорядках в Иерусалиме, которые начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад.