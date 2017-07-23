Патрушев 28 июля в Пекине встретится с коллегами из стран БРИКС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отправится в Пекин для встречи с высокими представителями государств БРИКС, отвечающими за безопасность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.

"28 июля в Пекине секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Подобные встречи проводятся ежегодно", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в сентябре 2016 года в Нью-Дели высокие представители, курирующие вопросы безопасности, согласились усилить совместные меры по укреплению кибербезопасности посредством обмена данными и опытом, борьбы с киберпреступлениями, расширения взаимодействия между техническими и правоохранительными ведомствами, включая совместную научно-исследовательскую работу.

Кроме того, секретари советов безопасности стран БРИКС поддержали перспективы сотрудничества в сфере обмена опытом, информацией и знаниями по контртеррористическим вопросам.