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Дальнее зарубежье 23.07.2017 19:01

Патрушев 28 июля в Пекине встретится с коллегами из стран БРИКС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отправится в Пекин для встречи с высокими представителями государств БРИКС, отвечающими за безопасность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.

"28 июля в Пекине секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Подобные встречи проводятся ежегодно", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в сентябре 2016 года в Нью-Дели высокие представители, курирующие вопросы безопасности, согласились усилить совместные меры по укреплению кибербезопасности посредством обмена данными и опытом, борьбы с киберпреступлениями, расширения взаимодействия между техническими и правоохранительными ведомствами, включая совместную научно-исследовательскую работу.

Кроме того, секретари советов безопасности стран БРИКС поддержали перспективы сотрудничества в сфере обмена опытом, информацией и знаниями по контртеррористическим вопросам.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, ПЕКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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