Патрушев 28 июля в Пекине встретится с коллегами из стран БРИКС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отправится в Пекин для встречи с высокими представителями государств БРИКС, отвечающими за безопасность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.
"28 июля в Пекине секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Подобные встречи проводятся ежегодно", - заявил сотрудник пресс-службы.
Он напомнил, что в сентябре 2016 года в Нью-Дели высокие представители, курирующие вопросы безопасности, согласились усилить совместные меры по укреплению кибербезопасности посредством обмена данными и опытом, борьбы с киберпреступлениями, расширения взаимодействия между техническими и правоохранительными ведомствами, включая совместную научно-исследовательскую работу.
Кроме того, секретари советов безопасности стран БРИКС поддержали перспективы сотрудничества в сфере обмена опытом, информацией и знаниями по контртеррористическим вопросам.
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