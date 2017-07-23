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Внешняя политика 23.07.2017 19:03

МРК "Град Свияжск" прибыл в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря"

Малый ракетный корабль "Град Свияжск" прибыл в главную базу военно-морских сил Азербайджана, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск" осуществил заход в территориальные воды Азербайджанской Республики и встал к причалу военно-морской базы "Пута" - главной базы военно-морских сил Азербайджана", - сказал сотрудник департамента.

По его словам, российский корабль пробудет в Азербайджане до 12 августа и примет участие в международном этапе конкурса "Кубок моря-2017".

"В ходе конкурса военные моряки из Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан будут соревноваться в боевом и повседневном применении своих кораблей водоизмещением до 1000 тонн. На различных этапах конкурса им предстоит выполнение артиллерийских стрельб по малоразмерным морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин, соревнования по борьбе за живучесть корабля, оказанию помощи аварийным судам на море, спасении людей с поверхности воды, маневрированию и многим другим дисциплинам", - отметил представитель ведомства.

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск" является головным кораблём серии. Был заложен 27 августа 2010 года и спущен на воду 9 марта 2013 года. Пополнил состав ВМФ России 27 июля 2014 года.

Осенью 2015 года экипаж МРК "Град Свияжск" в составе отряда кораблей каспийской флотилии неоднократно наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ) на территории Сирийской Арабской Республики.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ВМФ, АЗЕРБАЙДЖАН


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