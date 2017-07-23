Малый ракетный корабль "Град Свияжск" прибыл в главную базу военно-морских сил Азербайджана, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск" осуществил заход в территориальные воды Азербайджанской Республики и встал к причалу военно-морской базы "Пута" - главной базы военно-морских сил Азербайджана", - сказал сотрудник департамента.
По его словам, российский корабль пробудет в Азербайджане до 12 августа и примет участие в международном этапе конкурса "Кубок моря-2017".
"В ходе конкурса военные моряки из Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан будут соревноваться в боевом и повседневном применении своих кораблей водоизмещением до 1000 тонн. На различных этапах конкурса им предстоит выполнение артиллерийских стрельб по малоразмерным морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин, соревнования по борьбе за живучесть корабля, оказанию помощи аварийным судам на море, спасении людей с поверхности воды, маневрированию и многим другим дисциплинам", - отметил представитель ведомства.
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск" является головным кораблём серии. Был заложен 27 августа 2010 года и спущен на воду 9 марта 2013 года. Пополнил состав ВМФ России 27 июля 2014 года.
Осенью 2015 года экипаж МРК "Град Свияжск" в составе отряда кораблей каспийской флотилии неоднократно наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ) на территории Сирийской Арабской Республики.
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на востоке Украины - Госдеп
Река Кура может стать транспортной артерией перегруженного автомобилями Тбилиси
Иордания инициирует экстренное заседание ЛАГ в связи с событиями у Храмовой горы
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»