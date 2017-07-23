Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР - пресс-секретарь Белого дома

Администрация США поддерживает законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР, заявила в воскресенье в эфире американского телеканала Эй-Би-Си пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - сказала она.
По ее словам, "первоначальный текст законопроекта был плохо прописан". "Однако нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде", - подчеркнула С.Сандерс.
Ранее сообщалось, что в палате представителей завершили согласование законопроекта по дополнительным санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Ожидается, что голосование должно пройти во вторник.
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