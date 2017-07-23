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СНГ 23.07.2017 21:18

США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на востоке Украины - Госдеп

Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы видим, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас. И именно поэтому очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации в Донбассе - ИФ)", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей - ИФ)", - добавил он.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]