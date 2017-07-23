США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на востоке Украины - Госдеп

Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Мы видим, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас. И именно поэтому очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации в Донбассе - ИФ)", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.
"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей - ИФ)", - добавил он.
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