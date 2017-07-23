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Дальнее зарубежье 23.07.2017 21:53

Могерини обсудила с руководством Кувейта урегулирование кризиса в Персидском заливе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила в воскресенье Кувейт, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Главу дипломатии ЕС принял эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Она также встретилась с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны шейхом Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом, говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что Ф.Могерини дала положительную оценку "неустанным посредническим усилиям, предпринятым Кувейтом, с личным участием его высочества эмира, чтобы найти решение нынешнего политического кризиса в Персидском заливе". Она подтвердила поддержку Кувейта Евросоюзом в этом начинании.

"Высокий представитель подчеркнула, что нынешняя ситуация должна быть решена путем диалога и без промедления. Она призвала все стороны вступить в переговоры, чтобы согласовать четкие принципы и план действий по скорейшему разрешению кризиса. Чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем более опасным он будет не только для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но и для стабильности нашего общего соседства", - сказано в сообщении ЕВС.

Евросоюз готов поддержать процесс переговоров и оказать содействие в реализации плана урегулирования кризиса, в частности, в области борьбы с терроризмом.

Во время встречи с главой МИД Кувейта Ф.Могерини также обменялась мнениями по ситуации в регионе, в частности, что касается Сирии и Ирака, и обсудила, как способствовать развитию двусторонних отношений ЕС с Кувейтом в рамках соглашения о сотрудничестве между ЕВС и МИД Кувейта, отмечается в коммюнике.

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Тэги: ЕС, КУВЕЙТ, КРИЗИС, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]