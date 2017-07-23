Могерини обсудила с руководством Кувейта урегулирование кризиса в Персидском заливе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила в воскресенье Кувейт, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Главу дипломатии ЕС принял эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Она также встретилась с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны шейхом Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом, говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
В документе отмечается, что Ф.Могерини дала положительную оценку "неустанным посредническим усилиям, предпринятым Кувейтом, с личным участием его высочества эмира, чтобы найти решение нынешнего политического кризиса в Персидском заливе". Она подтвердила поддержку Кувейта Евросоюзом в этом начинании.
"Высокий представитель подчеркнула, что нынешняя ситуация должна быть решена путем диалога и без промедления. Она призвала все стороны вступить в переговоры, чтобы согласовать четкие принципы и план действий по скорейшему разрешению кризиса. Чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем более опасным он будет не только для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но и для стабильности нашего общего соседства", - сказано в сообщении ЕВС.
Евросоюз готов поддержать процесс переговоров и оказать содействие в реализации плана урегулирования кризиса, в частности, в области борьбы с терроризмом.
Во время встречи с главой МИД Кувейта Ф.Могерини также обменялась мнениями по ситуации в регионе, в частности, что касается Сирии и Ирака, и обсудила, как способствовать развитию двусторонних отношений ЕС с Кувейтом в рамках соглашения о сотрудничестве между ЕВС и МИД Кувейта, отмечается в коммюнике.
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