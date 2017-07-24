Взрыв прогремел в Кабуле, есть жертвы - СМИ

В столице Афганистана в понедельник произошел взрыв, имеются многочисленные жертвы, сообщили СМИ с места событий со ссылками на источники в полиции Кабула.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Дениш, на месте взрыва погибли 12 человек, еще около 10 получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.

Местные телеканалы информируют, что погибли 20 и ранены более 20 человек.

Ранее сообщалось о том, что погибли или получили ранения от 10 до 20 человек.

Взрыв осуществил террорист-смертник. Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", предположительно, целью террориста был микроавтобус, однако сведений о его пассажирах пока нет.

К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за террористический акт.