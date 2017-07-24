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Дальнее зарубежье 24.07.2017 08:53

Взрыв прогремел в Кабуле, есть жертвы - СМИ

В столице Афганистана в понедельник произошел взрыв, имеются многочисленные жертвы, сообщили СМИ с места событий со ссылками на источники в полиции Кабула.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Дениш, на месте взрыва погибли 12 человек, еще около 10 получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.

Местные телеканалы информируют, что погибли 20 и ранены более 20 человек.

Ранее сообщалось о том, что погибли или получили ранения от 10 до 20 человек.

Взрыв осуществил террорист-смертник. Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", предположительно, целью террориста был микроавтобус, однако сведений о его пассажирах пока нет.

К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за террористический акт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]