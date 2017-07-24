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Дальнее зарубежье 24.07.2017 09:05

ЕС намерен рассмотреть ответ на санкции США против России - СМИ

Евросоюз намерен ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний, сообщила газета Financial Тimes.

К тому, чтобы быть готовым к соответствующим ответным мерам призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в документе, который подготовлен к заседанию ЕК, запланированному на среду.

В документе, которым располагает издание, в частности, предлагается "быть готовым к действиям в ближайшие дни" в том случае, если антироссийские санкции Соединенных Штатов "будут приняты без учета озабоченностей ЕС".

В нем также содержится требование к Вашингтону дать "публичные или письменные заверения", что санкции не отразятся на интересах европейского бизнеса в России.

В частности, документ ЕК предусматривает применение европейских законов, чтобы предотвратить навязывание американских санкций Европе, а также "принятие ответных меры, соответствующих требованиям ВТО".

Издание указывает, что озабоченности в Европе вызывает то, что новые санкции могут коснуться связанных с Россией проектов европейских компаний, в том числе тех, которые задействованы в проекте Nord Stream 2.

Кроме того, ЕК считает, что планируемые против России меры могут "повлиять на значительное число европейских компаний, которые ведут законный бизнес с Россией, с учетом европейских мер против нее, в таких сферах, как железные дороги, финансы, перевозки, горнодобывающая промышленность".

Как сообщалось, палата представителей американского конгресса согласовала с сенаторами законопроект с внесенными в него поправками, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее документ был принят сенатом. После одобрения палатой он должен быть передан на подпись президенту.

Голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник, отмечет газета.

Санкции на Россию ужесточаются в связи с так называемым "вмешательством" в американские президентские выборы.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в воскресенье, что администрация поддерживает исправленный законопроект, и предположила, что президент Дональд Трамп его подпишет.

"Администрация поддерживает жесткий подход к России, в частности, по внедрению этих санкций", - заявила С.Сандерс в интервью телеканалу АВС.

Она добавила, что первоначальный вариант законопроекта, одобренный сенатом, "был написан плохо", однако представителям администрации удалось "поработать с палатой представителей и сенаторами" и добиться тех изменений, которые устраивают правительство.

В то же время, Д.Трамп считает, что Россия и представители Демократической партии смеются над тем, как в США проходит "охота на ведьм" - расследование якобы имевших место попыток Москвы повлиять на американские выборы. Такую позицию в воскресенье высказал глава государства в "Твиттере".

По словам Д.Трампа, в стране "продолжается сфабрикованная охота на русских ведьм", суть которой в поисках некого влияния на выборы со стороны РФ. Американский лидер подчеркнул, что, в действительности, речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах. По мнению президента, "это вызывает смех у двух групп - демократов и русских".

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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