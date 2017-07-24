Манат продолжает дешеветь к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 июля сохранил на уровне 1,7012 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 июля ЦБА установил на уровне 1,9856 манат/1EUR (21 июля - 1,9783 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 июля установил 0,0286 манат/1RUB (21 июля - 0,0289 манат/1RUB).
А.Азизов
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