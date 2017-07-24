МВФ подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2017г. на уровне 1,4%, мировой экономики - 3,5%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,4%, говорится в июльском обновлении бюллетеня "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO).

В 2018 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет также на 1,4%. Обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

Также фонд подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2017 году на уровне 3,5%, в 2018 году - 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.

Во многом июльский обзор отражает результаты пересмотра экономических прогнозов по итогам миссий сотрудников МВФ в отдельных странах.

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран прогноз на текущий год повышен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 4,5%, на следующий - сохранен на отметке 4,8%.

В рамках этой группы улучшились ожидания для Китая - на 0,1 п.п. в 2017 году, до 6,7%, и на 0,2% в 2018 году, до 6,4%. Оценки роста экономики Индии подтверждены на уровне 7,2% в этом году и 7,7% в следующем.

По мнению МВФ, ВВП Бразилии вырастет на 0,3% в 2017 году, что на 0,1 п.п. выше апрельского прогноза, и на 1,3% в следующем (прогноз ухудшен на 0,4 п.п.).

В экономиках стран СНГ в 2017 году МВФ ожидает рост на 1,7%, в 2018 году он, по мнению фонда, ускорится до 2,1%, что соответствует апрельским прогнозам. Без учета России ВВП государств СНГ в 2017 и 2018 годах будет расти темпами на уровне 2,5% и 3,5% соответственно.

Оценка роста ВВП развитых стран также на 2017 год подтверждена на уровне 2%, на 2018 год ожидания немного ухудшились - на 0,1 п.п., до 1,9%.

МВФ отмечает снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики. Прогноз для США в июльской версии WEO повторяет июньские оценки из странового отчета - подъем на 2,1% в 2017 и 2018 годах, однако он слабее апрельских ожиданий, составлявших 2,3% и 2,5% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании фонд улучшил на 0,3 п.п. - до 1,7% в 2017 году, в 2018 году по-прежнему предполагается повышение на 1,5%.

МВФ снова немного повысил прогноз роста экономики Японии на текущий год - на 0,1 п.п., до 1,3%, в 2018 году подъем, вероятно, замедлится до 0,6%.

Ожидания роста экономики еврозоны улучшились на 0,2 п.п. для 2017 года и 0,1 п.п. для 2018 года - до 1,9% и 1,7% соответственно. В частности, повышены прогнозы для Германии (до 1,8% и 1,6%), Франции (1,5% и 1,7%). Эксперты фонда сочли необходимым поднять оценки роста ВВП Италии и Испании на 2017 год сразу на 0,5 п.п. - до 1,3% и 3,2% соответственно.

МВФ ожидает усиления роста мировой торговли товарами и услугами с 2,3% в 2016 году до 4% в 2017 году (оценка повышена на 0,2 п.п. относительно апрельской). В 2018 году подъем, предположительно, замедлится до 3,9%.