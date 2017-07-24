AZAL отказался от тендера на закупку 100 тыс. тонн реактивного топлива

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отказалось от проведения тендера на закупку реактивного топлива, отмечается в объявлении общества.

Тендер был объявлен 8 июля и предусматривал поставку AZAL 100 тыс. тонн реактивного топлива марки TC-1 (ГОСТ 10227-2013).

Прием предложений по тендеру должен был завершиться 18 августа 2017 года.

При этом авиакомпания не указала причины отказа от проведения тендера.

А.Азизов