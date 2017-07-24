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Инфраструктура и тендеры 24.07.2017 10:09

AZAL отказался от тендера на закупку 100 тыс. тонн реактивного топлива

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отказалось от проведения тендера на закупку реактивного топлива, отмечается в объявлении общества.

Тендер был объявлен 8 июля и предусматривал поставку AZAL 100 тыс. тонн реактивного топлива марки TC-1 (ГОСТ 10227-2013).

Прием предложений по тендеру должен был завершиться 18 августа 2017 года.

При этом авиакомпания не указала причины отказа от проведения тендера.

А.Азизов

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Тэги: AZAL, ТЕНДЕР, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]