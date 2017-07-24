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Регион 24.07.2017 11:00

Атамбаев выступил против амнистии в отношении бывшего президента Киргизии Бакиева

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что против применения амнистии в отношении бывшего президента Курманбека Бакиева и его родственников, осужденных за совершение тяжких преступлений.

"Амнистия в отношении Жаныша Бакиева (младший брат бывшего президента, начальник его охраны - ИФ)? Он столько человек убил, пытал, да и Курманбек Бакиев, сколько денег разворовано", - заявил А.Атамбаев в понедельник на пресс-конференции.

Он добавил, что "и по Акаеву (Аскар Акаев, первый президент Киргизии - ИФ) говорят, простить его". "Но у нас было столько золота, доля в проекте "Кумтор" (освоение крупнейшего высокогорного золоторудного месторождения) составляла 67%, но потом уменьшилась до 16%. Я Акаева за это никогда не прощу, он 100 тонн золота ради насыщения своей семейки так отдал, у нас нет ни нефти, ни газа, так хоть золото было", - сказал А.Атамбаев.

Президент Киргизии добавил, что по другому проект, связанному с освоением золоторудного месторождения "Джеруй" (Таласская область, север Киргизии), "Акаев и Бакиев продали за 300 сомов (около $5), Бакиевы еще хорошие деньги за это от Березовского получили". "Как таких людей можно прощать, как можно прощать таких сволочей, которые сделали столько гадости своему народу", - добавил А.Атамбаев.

Он также сообщил, что у Киргизии "появился шанс наказать Максима Бакиева (младший сын экс-президента, осужденный за тяжкие экономические преступления и проживающий в Великобритании - ИФ)".

"Я не могу всех секретов раскрыть, но я думаю, что мы нашли некоторое решение вопроса. Я думаю, что он (М.Бакиев) получит наказание даже там (в Великобритании), я думаю, заслуженное наказание и очень большое", - сказал президент.

А.Атамбаев добавил, что для него наказание М.Бакиева "один из важных вопросов, чтобы человек был наказан".

Бывшие президенты Киргизии А.Акаев и К.Бакиев покинули страну после двух революций, произошедших в марте 2005 и в апреле 2010 года. А.Акаев проживает с семьей в Москве, К.Бакиев - в Минске. Белоруссия несколько раз отказывала официальному Бишкеку в выдаче экс-президента и его родственников, которые осуждены на пожизненный срок за совершение тяжких преступлений. Младший сын К.Бакиева - М.Бакиев - осужден за преступления в сфере экономики, но Великобритания также отказывает Киргизии в его выдаче.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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