Баку обвиняет Ереван в попытках оправдать провокации против мирного азербайджанского населения - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана обвиняет Армению в попытках оправдать предпринимаемые против мирного азербайджанского населения провокации.

Ранее в армянских СМИ были опубликованы новости о том, что азербайджанская сторона якобы обстреливает армянские села, расположенные в прифронтовой зоне.

«Распространяемая правительством Армении подобная информация направлена на привлечение состоящих с ней в военном союзе различные страны к своим "грязным авантюрным" действиям и попыткой оправдать провокации, направленные против мирного населения приграничных сел Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство сообщает, что ВС Армении с позиций, расположенных в Бердском и Ноемберянском районах обстреляли из оружия различного калибра села Кемерли и Гаймаглы Газахского района и Коханаби, Агбулаг и Агдам Товузского района Азербайджана.

«В результате нанесен ущерб расположенным в населенных пунктах гражданским объектам и посевным площадям, а также личному хозяйству населения», - говорится в сообщении.

В результате ответных мер, своевременно предпринятых подразделениями ВС Азербайджана, с целью предотвращения провокационных действий огневые позиции противника в этом направлении были подавлены.

«Ответственность за дальнейшую эскалацию напряженности полностью ложится на криминальный военно-политический режим Армении», - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Р.Бабаев