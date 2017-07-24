Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 23° 31° 26 Июл 24° 32° 27 Июл 24° 33°

Карабахский конфликт 24.07.2017 11:02

Баку обвиняет Ереван в попытках оправдать провокации против мирного азербайджанского населения - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана обвиняет Армению в попытках оправдать предпринимаемые против мирного азербайджанского населения провокации.

Ранее в армянских СМИ были опубликованы новости о том, что азербайджанская сторона якобы обстреливает армянские села, расположенные в прифронтовой зоне.

«Распространяемая правительством Армении подобная информация направлена на привлечение состоящих с ней в военном союзе различные страны к своим "грязным авантюрным" действиям и попыткой оправдать провокации, направленные против мирного населения приграничных сел Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство сообщает, что ВС Армении с позиций, расположенных в Бердском и Ноемберянском районах обстреляли из оружия различного калибра села Кемерли и Гаймаглы Газахского района и Коханаби, Агбулаг и Агдам Товузского района Азербайджана.

«В результате нанесен ущерб расположенным в населенных пунктах гражданским объектам и посевным площадям, а также личному хозяйству населения», - говорится в сообщении.

В результате ответных мер, своевременно предпринятых подразделениями ВС Азербайджана, с целью предотвращения провокационных действий огневые позиции противника в этом направлении были подавлены.

«Ответственность за дальнейшую эскалацию напряженности полностью ложится на криминальный военно-политический режим Армении», - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ


Похожие новости


Армения обстреливала позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Армения обстреливала позиции азербайджанских военных их крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Армения обстреливала позиции азербайджанских военных их крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 126 раз - Минобороны Азербайджана Армения нарушила режим прекращения огня 149 раз – Минобороны Армения нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]