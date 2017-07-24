Атамбаев заявил, что не планирует занимать должностей после президентства, поскольку у него на них аллергия

Президент Киргизии Алмабек Атамбаев заявил, что не собирается занимать никаких должностей после окончания срока своих полномочий, указав, что у него аллергия на должности.

"Я не хотел бы никакой должности, я всегда был вольным человеком, мне пришлось поневоле заниматься политикой", - заявил А.Атамбаев в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной летней пресс-конференции.

Он пояснил, что у него был успешный бизнес до тех пор, пока семья первого президента Аскара Акаева не решила отобрать его. "Я был вынужден продать бизнес за бесценок и направить деньги на политику, и ею занялся поневоле, а сейчас я хочу сделать в Киргизии рай для бизнеса, чтобы бизнесмены не шли в парламент, защищая свой бизнес", - сказал А.Атамбаев.

Он добавил, что у него "аллергия на должности". "Но я всегда буду готов (помочь) новому президенту и правительству, если они попросят, если не попросят, то у меня своих дел хватает", - добавил президент.

А.Атамбаев также сказал, что за последние годы в Киргизии заложен фундамент для того, чтобы "не делать из вора героя, Киргизии нужны честные политики".

Отвечая на вопросы журналистов о возможности участия в выборах президента политиков, которые по разным обвинениям находятся в СИЗО (обвиняемый в коррупции лидер оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев, экс-депутат Садыр Жапаров, обвиняемый в организации беспорядков - ИФ), А.Атамбаев сказал, что он "на эту тему разбирался с юристами".

"Есть закон, где написано, что люди, находящиеся в местах постоянного и временного лишения свободы обладают активным избирательным правом, но не было прецедентов, чтобы им давалось пассивное избирательное право", - пояснил президент.

Он сказал, что в этом вопросе нужно разбираться, указав, что "кандидат в президенты должен быть несудимым".

А.Атамбаев также не исключил, что в будущем в Киргизии могут ужесточиться критерии, предъявляемые к кандидатам в президенты, потому что "абсурд уже пошел, когда люди различного плана стараются хотя бы на 2,5 месяца иммунитет получить". Он также не исключил, что "когда-нибудь в республике может быть поднят вопрос о состояния здоровья кандидатов в президенты, справки о состоянии психического здоровья". "Но об этом пока рано говорить", - добавил А.Атамбаев.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Срок конституционных полномочий президента А.Атамбаева истекает 1 декабря.