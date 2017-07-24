База США в Киргизии угрожала безопасности, поскольку некоторые страны грозились запустить ракеты по американским самолетам - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что нахождение американской базы в Киргизии угрожало безопасности населения.
"Когда в 2014 году мы выводили американскую базу, то некоторые страны открыто сказали, что мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают, вы знаете, у них были проблемы с тем же Ираном", - заявил А.Атамбаев в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной летней пресс-конференции.
Он добавил, что международный аэропорт Киргизии "Манас" должен быть гражданским.
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Киргизии с другими странами, он сказал, что у него "нет абсолютно теплых чувств к той политике, которую вел госдеп США, особенно при демократах". "Когда покойный (президент Узбекистана) Ислам Каримов (в 2014 году - ИФ) заявил, что в Центральной Азии возможна война за воду, то в течение трех месяцев американцы передали режиму Каримова 328 бронемашин, (стоимостью) чуть ли не по миллиону каждая. Вот цена демократии. Вот сколько стоят слова о демократии госдепа США. Я им тогда сказал, почему не нам передали эти бронемашины, чтобы мы защищали демократию?", - добавил президент.
Он подчеркнул, что "мы не позволим считать себя за людей второго сорта".
При этом он указал на улучшение отношений с РФ, отметив, что "не все члены российского правительства относятся к нему положительно".
"Кто бы ни был будущим президентом, надо выстраивать отношения с соседними странами, причем на равных. Для Китая, России Киргизия нужна стабильной и мирной", - подчеркнул А.Атамбаев.
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