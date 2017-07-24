Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9856 RUR   0.0286 GBR   2.2145 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 23° 30° 26 Июл 23° 31° 27 Июл 24° 33°

СНГ 24.07.2017 15:50

База США в Киргизии угрожала безопасности, поскольку некоторые страны грозились запустить ракеты по американским самолетам - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что нахождение американской базы в Киргизии угрожало безопасности населения.

"Когда в 2014 году мы выводили американскую базу, то некоторые страны открыто сказали, что мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают, вы знаете, у них были проблемы с тем же Ираном", - заявил А.Атамбаев в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной летней пресс-конференции.

Он добавил, что международный аэропорт Киргизии "Манас" должен быть гражданским.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Киргизии с другими странами, он сказал, что у него "нет абсолютно теплых чувств к той политике, которую вел госдеп США, особенно при демократах". "Когда покойный (президент Узбекистана) Ислам Каримов (в 2014 году - ИФ) заявил, что в Центральной Азии возможна война за воду, то в течение трех месяцев американцы передали режиму Каримова 328 бронемашин, (стоимостью) чуть ли не по миллиону каждая. Вот цена демократии. Вот сколько стоят слова о демократии госдепа США. Я им тогда сказал, почему не нам передали эти бронемашины, чтобы мы защищали демократию?", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "мы не позволим считать себя за людей второго сорта".

При этом он указал на улучшение отношений с РФ, отметив, что "не все члены российского правительства относятся к нему положительно".

"Кто бы ни был будущим президентом, надо выстраивать отношения с соседними странами, причем на равных. Для Китая, России Киргизия нужна стабильной и мирной", - подчеркнул А.Атамбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, БАЗА


Похожие новости


Киргизия - рай для бизнеса, считает Атамбаев Киргизский президент за год потратил на $100 тыс. больше, чем заработал Спикер киргизского парламента может включиться в борьбу за президентское кресло Киргизский лидер прибыл в Казань Киргизский президент получил в Москве сербскую награду Вступление Киргизии в ЕАЭС стимулировало российско-киргизское экономическое сотрудничество - Атамбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]