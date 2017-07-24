Фалих будет обращаться к главам стран, не выполняющих сделку по сокращению добычи нефти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих будет обращаться к главам государств, не исполняющих в полном объеме свою часть сделки по сокращению добычи нефти, для обеспечения выполнения своих обязательств.
"Мы будем продолжать настоятельно требовать участия от всех - мы будем показывать свой пример", - сказал он.
"Несколько стран отстают, и мы поговорили с ними. Мы общались с министрами этих стран. У нас были двухсторонние встречи, телеконференции. Они обещали развернуть ситуацию и обеспечить исполнение в полном объеме", - сказал он.
"Если ситуация не развернется, я буду говорить с главами этих стран", - подчеркнул Х. аль Фалих.
По его словам, такие страны не надо кормить "бесплатными завтраками".
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