Фалих будет обращаться к главам стран, не выполняющих сделку по сокращению добычи нефти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих будет обращаться к главам государств, не исполняющих в полном объеме свою часть сделки по сокращению добычи нефти, для обеспечения выполнения своих обязательств.

"Мы будем продолжать настоятельно требовать участия от всех - мы будем показывать свой пример", - сказал он.

"Несколько стран отстают, и мы поговорили с ними. Мы общались с министрами этих стран. У нас были двухсторонние встречи, телеконференции. Они обещали развернуть ситуацию и обеспечить исполнение в полном объеме", - сказал он.

"Если ситуация не развернется, я буду говорить с главами этих стран", - подчеркнул Х. аль Фалих.

По его словам, такие страны не надо кормить "бесплатными завтраками".