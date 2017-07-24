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ТЭК 24.07.2017 15:03

Фалих будет обращаться к главам стран, не выполняющих сделку по сокращению добычи нефти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих будет обращаться к главам государств, не исполняющих в полном объеме свою часть сделки по сокращению добычи нефти, для обеспечения выполнения своих обязательств.

"Мы будем продолжать настоятельно требовать участия от всех - мы будем показывать свой пример", - сказал он.

"Несколько стран отстают, и мы поговорили с ними. Мы общались с министрами этих стран. У нас были двухсторонние встречи, телеконференции. Они обещали развернуть ситуацию и обеспечить исполнение в полном объеме", - сказал он.

"Если ситуация не развернется, я буду говорить с главами этих стран", - подчеркнул Х. аль Фалих.

По его словам, такие страны не надо кормить "бесплатными завтраками".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]