В Кремле обещают в скором времени объявить, кто станет новым послом РФ в США

Фамилия нового посла РФ в США будет объявлена скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться объявление о новом после РФ в Вашингтоне.