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СНГ 24.07.2017 15:17

В Кремле обещают в скором времени объявить, кто станет новым послом РФ в США

Фамилия нового посла РФ в США будет объявлена скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться объявление о новом после РФ в Вашингтоне.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]