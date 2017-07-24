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Регион 24.07.2017 15:36

Премьер Грузии пригласил израильского коллегу посетить с визитом Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник в ходе официального визита в Израиль встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, на встрече стороны отметили позитивную динамику развития двухсторонних отношений и обсудили вопросы сотрудничества между конкретными ведомствами двух стран, грузинский премьер пригласил израильского коллегу посетить Тбилиси.

"Было обращено внимание на важность активизации экономического сотрудничества. Была отмечена динамика роста показателей торгового оборота между странами. Георгий Квирикашвили заявил, что правительство Грузии приветствует интерес израильских компаний в направлении инвестирования в Грузии и готово содействовать им", - заявляют в пресс-службе.

Также сообщается, что Г.Квирикашвили заявил о заинтересованности Грузии опытом Израиля в сфере инноваций и технологий.

"Премьер-министры поговорили о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Премьер Израиля в очередной раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - отмечает пресс-служба, по данным которой, Г.Квирикашвили пригласил Б.Нетаньяху посетить с визитом Тбилиси.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]