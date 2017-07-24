Президент Азербайджана может посетить Украину до конца 2017 года – посол в Киеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину до конца 2017 года, сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в интервью украинскому изданию «Гордон».
«Пока конкретики нет, но, скорее всего, во второй половине 2017 года», - сказал А.Худиев.
Посол напомнил, что в прошлом году состоялся визит президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан.
«Визит был весьма плодотворным, в ходе него подписаны важные документы. Сейчас ждем ответного визита нашего президента в Украину», - сказал А.Худиев.
А.Ахундов
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