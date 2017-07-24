В Тегеране ждут из Азербайджана делегацию высокого уровня на инаугурацию Рухани

Администрация президента Ирана пригласила главу Азербайджана Ильхама Алиева на инаугурацию президента Хасана Рухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана в Баку.

«Мы передали официальное приглашение в МИД Азербайджана. Можем сказать то, что Азербайджан будет представлен на инаугурации президента Рухани делегацией высокого уровня», - сказал собеседник агентства.

Инаугурация Х.Рухани состоится 5 августа.

Ф.Исазаде