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Внешняя политика 24.07.2017 15:31

В Тегеране ждут из Азербайджана делегацию высокого уровня на инаугурацию Рухани

Администрация президента Ирана пригласила главу Азербайджана Ильхама Алиева на инаугурацию президента Хасана Рухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана в Баку.

«Мы передали официальное приглашение в МИД Азербайджана. Можем сказать то, что Азербайджан будет представлен на инаугурации президента Рухани делегацией высокого уровня», - сказал собеседник агентства.

Инаугурация Х.Рухани состоится 5 августа.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]