В Тегеране ждут из Азербайджана делегацию высокого уровня на инаугурацию Рухани

Администрация президента Ирана пригласила главу Азербайджана Ильхама Алиева на инаугурацию президента Хасана Рухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана в Баку.
«Мы передали официальное приглашение в МИД Азербайджана. Можем сказать то, что Азербайджан будет представлен на инаугурации президента Рухани делегацией высокого уровня», - сказал собеседник агентства.
Инаугурация Х.Рухани состоится 5 августа.
Ф.Исазаде
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