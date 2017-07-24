Очередное заседание азербайджано-украинской МПК по экономике пройдет в Киеве осенью

Очередное, 12-е заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическим вопросам может пройти в Киеве осенью 2017 года, сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.
«Азербайджан предлагает стратегическое видение того, как выводить украинские товары на рынок Ирана и стран Средней Азии. Осенью, скорее всего, будет обсуждение этого вопроса на заседании межправительственной комиссии. Думаю, будут подписаны соответствующие документы», - сказал А.Худиев в интервью украинскому изданию «Гордон».
По его словам, Азербайджан может через свои транспортные коридоры поставлять украинскую продукцию в Иран и Центральную Азию. «Много украинской продукции не доходит до Средней Азии или Ирана. А Азербайджан мог бы лоббировать эти процессы или заниматься ретрейдингом. У нас исторически хорошие отношения с Ираном, где живут 35 млн этнических азербайджанцев. У нас прекрасные добрососедские отношения, нет ни языкового, ни ментального барьеров», - сказал А.Худиев.
По его словам, Баку и Киев договорились также об открытии Торгового дома Азербайджана в Украине. «Есть большое желание реализовать эту идею, чтобы увеличить товарооборот и нарастить экспорт в Украину, а также координировать компании, которые здесь работают. В свою очередь, украинское руководство попросило рассмотреть возможность открыть Торговый дом Украины в Азербайджане», - сказал А.Худиев.
Посол отметил, что потенциал для расширения экономического сотрудничества между странами очень высок. «Но пока товарооборот не соответствует духу обеих сторон. Он в три раза упал (за последние годы - ИФ), что связано с вооруженным конфликтом на Донбассе. Ранее много товаров экспортировалось в Азербайджан из Восточной Украины – металл, медицинские препараты и так далее. Сейчас с теми предприятиями нет сотрудничества», - сказал А.Худиев.
Последнее, 11 заседание межправкомиссии прошло 1 июля 2016 года в Баку.
А.Ахундов
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