Неизвестный с бензопилой ранил пятерых в швейцарском Шаффхаузене

Не менее пяти человек получили ранения в результате нападения мужчины с бензопилой в городе Шаффхаузен в Швейцарии, передает телеканал "Скай ньюс".

Двое из пострадавших тяжело ранены.

Личность нападавшего пока не удалось установить, подробности не сообщаются.