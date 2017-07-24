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Дальнее зарубежье 24.07.2017 15:57

Неизвестный с бензопилой ранил пятерых в швейцарском Шаффхаузене

Не менее пяти человек получили ранения в результате нападения мужчины с бензопилой в городе Шаффхаузен в Швейцарии, передает телеканал "Скай ньюс".

Двое из пострадавших тяжело ранены.

Личность нападавшего пока не удалось установить, подробности не сообщаются.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ГОРОД, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]