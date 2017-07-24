Защита экс-главы крупнейшего банка Азербайджана просит в кассационном порядке оправдательного приговора

Защита бывшего главы Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева выступила с кассационной жалобой на решение суда первой инстанции, сообщают местные СМИ.

По словам адвоката Дж.Гаджиева Фахраддина Мехтиева, жалоба будет рассмотрена в ближайшее время.

Ф.Мехтиев в своей жалобе просит вынесения оправдательного приговора своему подзащитному.

Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.

В качестве обвиняемых по делу проходили также бывшие директора центрального филиала МБА Ильгар Абдуллаев и Юсиф Алекберов, гендиректор ООО Inter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагим Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка Кянан Оруджев и ряд других лиц.

Решением суда они все были приговоры к длительным срока тюремного заключения – от 8 до 12 лет.

Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

Также было установлено, что Дж.Гаджиев и другие проходящие по делу в качестве виновных лица, присвоили 47,144 млн манатов. В общей сложность размер нанесенного ими ущерба МБА составил 211,597 млн манат (свыше $138 млн на момент проведения следствия).

Супруга экс-главы МБА Замина Гаджиева объявлена в розыск.

Дж.Гаджиев и другие подсудимые обвинялись по статьям 179.3.1, (Присвоение или растрата организованной группой), 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия), 313 (Служебный подлог), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК Азербайджана.

Дж.Гаджиев в марте 2015 года подал в отставку с поста председателя правления МБА по состоянию здоровья. В декабре 2015 года он был арестован по подозрению в организации хищений в банке в крупных размерах.

МБА является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Р.Бабаев