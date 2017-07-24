Нигерии и Ливии будет трудно поддержать квоту добычи в рамках ОПЕК в 2,8 млн б/с - Фалих

Нигерии и Ливии будет трудно поддержать квоту добычи в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в объеме 2,8 млн б/с, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"Идет восстановление Ливии и Нигерии. Они восстанавливаются хорошо, и мы будем продолжать отслеживать их восстановление. На совместном техническом комитете были встречи с ними, где страны заявили, что у них есть широкое финансирование, логистические (возможности - ИФ), которые позволят достичь поставленных целей", - сказал он.
"Целью наших братьев в Нигерии является 1,8 млн б/с, и если они достигнут ее, то они также присоединятся к соглашению о сокращении добычи. Я думаю, что добыча (в Нигерии - ИФ) достигнет примерно 1,7 млн б/с", - отметил Х. аль Фалих.
"У Ливии цель - 1,25 млн б/с, это указано на их веб-сайте, но они говорят, что это труднодостижимый сценарий. Фактически они указали, что у них есть много технических и финансовых проблем, которые усложняют сохранение добычи на текущем уровне. И поэтому мы думаем, что общая добыча и Ливии и Нигерии будет несколько ограничена", - добавил он.
"Если бы спросили меня: какую цифру вы, Халид аль-Фалих, укажете для этих двух стран как лимит производства? Я желаю им всего лучшего, но я думаю, что 2,8 млн б/с - это то, что маловероятно поддержать, учитывая те обсуждения которые у меня были с этими двумя делегациями, а также по оценке третьих сторон и технического комитета", - подчеркнул Х. аль Фалих.
"Мы не собираемся просто сидеть и наблюдать за последствиями, мы согласились, что совместный наблюдательный комитет должен быть постоянно начеку и проводить мониторинг ситуации с запасами по мерее ее развития. Влияние Нигерии и Алжира и влияние других незапланированных подъемов и спадов будет рассматриваться, как призыв к действию. Необязательно к действию, которое будет выполнено. И конечно это включает глубокие дискуссии на техническом и на министерском уровне с любой страной, о которой будет известно, что она не соблюдает условия", - сказал он.
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