Росалкоголь ликвидировал подпольный водочный цех в гараже в Ленинградской области

Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур ликвидировало подпольное производство водки в гараже в Ленинградской области.



Как сообщает служба, во время проверки гаражных боксов на территории Всеволожска и Всеволожского района были обнаружены кустарная линия розлива, емкостной парк, свыше 4 тыс. федеральных спецмарок с признаками подделки, а также около 8 тыс. литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости.



Оборудование, марки, подпольная продукция арестованы. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу проводит административное расследование.



Проверка проводилась с участием сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.