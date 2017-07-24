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Здравоохранение 24.07.2017 16:35

Росалкоголь ликвидировал подпольный водочный цех в гараже в Ленинградской области

Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур ликвидировало подпольное производство водки в гараже в Ленинградской области.

Как сообщает служба, во время проверки гаражных боксов на территории Всеволожска и Всеволожского района были обнаружены кустарная линия розлива, емкостной парк, свыше 4 тыс. федеральных спецмарок с признаками подделки, а также около 8 тыс. литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости.

Оборудование, марки, подпольная продукция арестованы. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу проводит административное расследование.

Проверка проводилась с участием сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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