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24.07.2017 16:48

Минобороны РФ: К северо-западу от Пальмиры блокирована крупная группировка ИГИЛ

Операцию по уничтожению крупной группировки террористической группировки ИГИЛ ведет сирийская армия к северо-востоку от Пальмиры, сообщили в Генштабе России.

"К северо-востоку от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города Акербат", - сказал в понедельник журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он заявил, что сирийская армия ведет успешное наступление на юге страны. "Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тыс.кв.км", - сказал военачальник.

"Боевики ИГИЛ выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 км", - заявил С.Рудской.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПАЛЬМИРА, ГРУППИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]