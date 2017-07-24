Минобороны РФ: К северо-западу от Пальмиры блокирована крупная группировка ИГИЛ

Операцию по уничтожению крупной группировки террористической группировки ИГИЛ ведет сирийская армия к северо-востоку от Пальмиры, сообщили в Генштабе России.



"К северо-востоку от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города Акербат", - сказал в понедельник журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.



Он заявил, что сирийская армия ведет успешное наступление на юге страны. "Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тыс.кв.км", - сказал военачальник.



"Боевики ИГИЛ выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 км", - заявил С.Рудской.