Психически неуравновешенный мужчина убил жену, ранил детей и покончил собой в Азербайджане

Уголовное дело по факту убийства и самоубийства возбуждено в связи с происшедшими в Бардинском районе Азербайджана инцидентом, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

«Житель села Хаджаллы Бардинского района Садай Алиев нанес кувалдой тяжелые увечья своей жене Гюльбениз Алиевой и детям - 19-летней Малейке и 14-летнему Мураду, в результате чего женщина скончалась. Сам же С.Алиев повесился во дворе своего дома», - говорится в сообщении.

Пострадавшие дети госпитализированы.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.9 «Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», 29, 120.2.9 и 29, 120.2.7 «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» и 125 «Доведение до самоубийства» УК.

Согласно предварительной версии, С.Алиев страдал от психологического заболевания.

Р.Бабаев