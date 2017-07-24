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Происшествия 24.07.2017 17:08

Психически неуравновешенный мужчина убил жену, ранил детей и покончил собой в Азербайджане

Уголовное дело по факту убийства и самоубийства возбуждено в связи с происшедшими в Бардинском районе Азербайджана инцидентом, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

«Житель села Хаджаллы Бардинского района Садай Алиев нанес кувалдой тяжелые увечья своей жене Гюльбениз Алиевой и детям - 19-летней Малейке и 14-летнему Мураду, в результате чего женщина скончалась. Сам же С.Алиев повесился во дворе своего дома», - говорится в сообщении.

Пострадавшие дети госпитализированы.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.9 «Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», 29, 120.2.9 и 29, 120.2.7 «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» и 125 «Доведение до самоубийства» УК.

Согласно предварительной версии, С.Алиев страдал от психологического заболевания.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, УБИЙСТВО, ДЕЛО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]